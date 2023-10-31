В Парабельском районе прошла учебная тренировка нефтетранспортников

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» провела плановое учебно-тренировочное занятие (УТЗ). В Парабельском районе Томской области был отработан сценарий по устранению условной нештатной ситуации на заболоченном участке линейной части магистрального нефтепровода (МН) Игольско-Таловое — Парабель.

Основной целью учебной тренировки стала проверка готовности персонала предприятия к оперативному взаимодействию.

Всего в УТЗ были задействованы 90 работников и более 40 единиц специальной и автомобильной техники — снегоболотоходы, бульдозеры, экскаваторы, тягачи, передвижные насосные установки, ремонтная мастерская.

Согласно легенде автоматизированной системой обнаружения утечек было зафиксировано аварийное снижение давления на линейной части. В условном режиме транспортировка нефти была остановлена. Оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» оповестил о возможной нештатной ситуации членов комиссии предприятия по чрезвычайным ситуациям.

По результатам обследования было зафиксировано «повреждение» нефтепровода и «утечка». Сотрудники патрульной группы проверили закрытие задвижек, выставили предупреждающие знаки, выполнили замер газовоздушной среды, оградили место нештатной ситуации.

Основные ремонтные работы проводили бригады Центральной ремонтной службы, нештатного и профессионального аварийно-спасательных формирований Томского районного нефтепроводного управления. Специалисты обустроили рабочий котлован, подготовили вантузы, выполнили обвязку передвижных насосных агрегатов, установили шпунты для укрепления стенок ремонтного котлована, провели дегазацию. Затем в условном режиме были выполнены работы по установке труборезных машин и замене «поврежденного» участка трубы.

Сотрудники эколого-аналитической лаборатории в постоянном режиме выполняли мониторинг окружающей среды.

Учебная тренировка получила положительную оценку наблюдательной комиссии. Был отмечен высокий уровень оперативности персонала, а также обеспеченность служб необходимым арсеналом оборудования и материалов.