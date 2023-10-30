«Ростелеком» принял участие в фестивале «Технопредки» в Томске

«Ростелеком» выступил партнером межрегионального семейного фестиваля «Технопредки», который прошел в Томске в минувшие выходные. Проект организован технопарком «Кванториум» и направлен на развитие взаимоотношений родителей и детей.

На площадке фестиваля «Ростелеком» организовал демо-зону домашней цифровой экосистемы, в которой посетители знакомились с технологией доступа в интернет и пробовали варить оптоволокно. Также специалист компании провел лекцию для школьников по безопасному поведению в Сети, на которой он обсудил с ребятами основные правила общения, обозначил необходимость сообщать родителям о подозрительных сообщениях в мессенджерах и звонках с незнакомых номеров.

«“Ростелеком” заинтересован в том, чтобы дети и родители были на одной волне и чувствовали себя безопасно, пользуясь цифровыми сервисами нашей компании. Для этого мы наглядно показали, как в дом приходит оптика, и всего лишь по одному кабелю люди получают целый комплекс защищенных телеком-услуг: доступ в интернет, телевидение с управлением просмотра, видеонаблюдение и умный домофон», — подчеркнул директор томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Задача проекта — сократить цифровой разрыв между поколениями, а также помочь нынешним школьникам определиться с будущей профессией. Благодаря поддержке предприятий-партнеров мы смогли вовлечь взрослых и детей в совместные развивающие активности, тем самым сблизив их. Считаю, что мероприятие прошло отлично, и мы будем развивать «Технопредки» дальше», — поблагодарил партнеров Иван Медведев директор АНО ДО «Детский технопарк “Кванториум”».

За два дня фестиваль «Технопредки» посетило более 4 500 человек.

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