В Томской области растет спрос на видеонаблюдение «Ростелекома»

«Ростелеком» в Томской области отметил рост потребности населения в услуге видеонаблюдения. За девять месяцев этого года свыше 1 800 семей установили камеры в свои дома, что на 20 % больше аналогичного периода 2022 года.

Чаще пользователи выбирают контроль за придомовой территорией и размещают камеры на фасадах зданий, таких клиентов стало в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшей популярностью продукт пользуется у жителей области, это связано с масштабным строительством оптоволоконных линий связи в частном секторе региона. Технология пассивных оптических сетей позволяет, по одному кабелю, который подведен в жилье абонента, подключить сразу несколько цифровых услуг: интернет, телевидение, видеонаблюдение, систему контроля управления доступом и «Умный дом».

Сейчас в компании действует акция «Сервис в подарок». Любой желающий может купить камеры за полную стоимость и шесть месяцев бесплатно пользоваться «Облачным видеонаблюдением», которое предполагает хранение записей на серверах оператора за последние семь дней. У абонентов «Ростелекома» есть возможность приобрести оборудование в рассрочку и получить в подарок 24 месяца бесплатного использования сервиса.

Провайдер ориентируется на потребности клиентов и предлагает им различные виды устройств: с качеством записи Full HD и широким углом обзора, купольные, цилиндрические, поворотные, с приближением, с Wi-Fi и сиреной, на случай чрезвычайного происшествия.

«Ответственное отношение к имуществу — это залог сохранности и безопасности жилья. “Ростелеком” занимается установкой и сервисом видеонаблюдения для физических лиц, бизнеса и госсектора. В нашем арсенале есть собственные защищенные центры хранения данных, где в надежных условиях размещаются видеоархивы», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Дополнительную информацию об акциях, тарифах и услуге «Видеонаблюдение» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

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