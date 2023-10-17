Представители «Ростелекома» приняли участие в форуме IT-деревня

Специалисты Томского филиала «Ростелекома» выступили в роли наставников на первом форуме для талантливых школьников «IT-деревня», который прошел 13-14 октября в областном центре по инициативе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Мероприятие направлено на развитие профессиональных компетенций старшеклассников, которые показали высокие результаты в федеральных олимпиадах, всероссийских и международных инженерно-технических конкурсах. Всего в событии участвовало 40 школьников из учебных заведений Томской области и Красноярского края. Организаторы разделили их на четыре группы и назначили кураторов из числа крупных предприятий-партнеров форума.

В начале эксперты «Ростелекома» рассказали команде из 11 человек об услугах, которые компания подключает своим абонентам, — интернет, интерактивное телевидение с видеосервисом Wink, «Облачное видеонаблюдение», «Ключ» с современной домофонией, «Умный дом» и система контроля управления доступом (СКУД). После чего оператор предоставил молодым людям возможность разобрать кейс «Цифровые сервисы для жизни».

В течение двух дней участники команды составляли план размещения техники в двухэтажном коттедже, строили блок-схемы структурированных кабельных сетей и занимались радиопланированием помещений, для того, чтобы качественный доступ в интернет охватывал всю территорию жилья абонента. Итогом стал готовый проект по организации комплекса современных услуг в частном строении, который подростки представили на защите. Школьники предложили дополнить портфель «Умного дома» автоматизированным устройством для газовых котлов, которое управляется с приложения на смартфоне.

«Мы с удовольствием поддерживаем профориентационные проекты и содействуем развитию подрастающего поколения, так как в отрасли телекоммуникаций всегда будет потребность в высококлассных специалистах. Приятно, что на отборочном этапе в нашу команду заявилось наибольшее количество участников, а по итогу мы получили от них положительную обратную связь», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Подобными мероприятиями мы хотим показать, что ТУСУР — это практико-ориентированный вуз, и на форуме в реальных условиях можно заявить о себе и предложить новые идеи. Очень здорово, что ребята поработали над кейсами таких передовых компаний, как “Ростелеком”», — прокомментировал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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