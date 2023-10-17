На НПС «Парабель» модернизированы автоматизированные системы управления

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» выполнила работы по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» в Томской области.

В ходе техперевооружения на нефтеперекачивающей станции были построены два контрольно-измерительных пункта и пункт контроля управления в блочном исполнении отечественного производства. Новое оборудование позволило объединить системы автоматики магистральной насосной, подпорной насосной, резервуарного парка и пожаротушения в единую технологическую сеть передачи данных местного диспетчерского пункта.

Микропроцессорные системы автоматики нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» обеспечивают непрерывную и оперативную передачу учетной информации о процессе транспортировки нефти, количестве и качестве поставляемого сырья в информационные системы на уровне ПАО «Транснефть».

Все системы автоматики имеют трехуровневую структуру, которая обеспечивает максимально оперативный обмен информацией данными о работе оборудования. Так, период обновления информации на экранных кадрах автоматизированного рабочего места оператора составляет не более 0,5 секунды.

После проведения пуско-наладочных работ автоматизированные системы управления технологическими процессами НПС «Парабель» были введены в эксплуатацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названа дата предварительного голосования новосибирской «ЕР» на довыборах в горсовет.