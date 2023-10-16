В Томской области прошло плановое учение нефтетранспортного предприятия

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» провела плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) в Томской области. Участники тренировки отрабатывали оперативное взаимодействие в ходе устранения последствий нештатной ситуации на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Александровское – Анжеро- Судженск через р. Шегарка.

Согласно сценарию автоматизированной системой обнаружения утечек на ППМН Александровское – Анжеро-Судженск было зафиксировано снижение давления. В режиме телеуправления оператор нефтеперекачивающей станции «Молчаново» «остановил» транспортировку, патрульная группа обнаружила «выход» нефти на водную поверхность.

Оператор станции направил информацию в контролирующие и надзорные органы. Сотрудники выполнили газоанализ воздушной среды, проверили герметичность закрытия запорной арматуры, определили скорость течения, скорость ветра, ширину водотока, выставили оцепление и противопожарную технику, обозначили место нештатной ситуации информационными и предупредительными знаками.

В основных мероприятиях принимали участие работники линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Молчаново» и «Орловка», а также группы профессионального аварийно-спасательного формирования предприятия – всего свыше 70 человек, использовалось более 20 единиц специализированного автотранспорта и спецтехники. На трех рубежах были развернуты удерживающие линии боновых заграждений, произведен сбор «нефти» с использованием специализированного оборудования – нефтесборщиков. В постоянном режиме экологи проводили мониторинг состояния окружающей среды с забором проб воды, почвы и атмосферного воздуха.

В ходе КУТЗ были успешно отработаны вводные по устранению неисправностей механо-технологического, энергетического оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Также проверены знания персонала по оказанию первой доврачебной помощи.

Наблюдательная комиссия положительно оценила прошедшую тренировку Наблюдатели отметили высокий уровень организации, слаженности, оперативности взаимодействия работников, соблюдение временных нормативов, обеспеченность ресурсами и оборудованием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новикомбанк наградил победителей акции к своему 30-летию.