сегодня
13 октября, 13:09
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня
13 октября, 13:09
пробки
4/10
погода
+14°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня 11:06
общество
На правах рекламы реклама

«Ростелеком» сделал бесплатными международные звонки в Израиль

Фото: ru.freepik.com

С учетом ситуации на территории Израиля «Ростелеком» обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны.

Абонентам «Ростелекома» будет доступно бесплатно до 60 минут международных соединений с абонентами в Израиле в период с 11 по 31 октября 2023 года. Чтобы воспользоваться данной возможностью дополнительная активация не требуется — стоимость в пределах лимита будет обнулена автоматически.

Решение «Ростелекома» позволит абонентам оставаться на связи с родными и близкими, в случае необходимости получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8K6KA4

ОЦЕНИТЬ статью
0

Карина Чиркова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в