Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября

Премьера альманаха «Родные люди» (16+), который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад, состоится 17 октября в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Героями сериала стали также города, где разворачиваются события, — это Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также Крым. Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсеры проекта — Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов.

Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей...

Трейлер: https://youtu.be/hHatDVjMUKo

Постер, фото со съемок, кадры из фильма: https://disk.yandex.ru/d/Xh9ZclVT26PFdw

«Такой проект был давно необходим. Наконец-то наша индустрия открывает для себя новые города и места. Там скрыта масса историй, там замечательная фактура, прекрасные люди. Когда мне предложили снять новеллу про мой родной город Челябинск я был счастлив, потому что давно мечтал об этом. Мне было очень важно, чтобы местные жители участвовали в этом проекте. И я пытался найти так называемую челябинскую душу, очень надеюсь, что получилось. Очень хочется, чтобы наши скромные истории радовали, трогали и веселили тех, кто их увидит», — рассказывает режиссер Олег Асадулин.

«20 лет назад то, что нам казалось фантастическим, теперь стало повседневным. Именно это мы и хотели показать в наших историях. А также визуально запечатлеть огромный путь изменений, который прошла наша страна, города и люди. А также показать, что даже при всей разнице поколений, характеров, профессий наши герои все равно остаются родными людьми», — отмечает продюсер фильма Жан Просянов.

«Для Wink важный приоритет — киносериальное освоение всей территории страны, разных и прекрасных городов и регионов. Мы очень хотим показать, что вне зависимости от расстояний у нас везде живут, работают, радуются и грустят очень хорошие люди. Конечно, у близких бывают споры, конфликты и размолвки, но невидимые узы не разорвать — родню не выбирают. Кроме того, именно в регионах сейчас идет активный рост Wink, а такие проекты как “Родные люди” приближают наш онлайн-кинотеатр к новым подписчикам», — считает директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

О сериале «Родные люди» (16+)

Производство: Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Количество серий: 8

Продолжительность: 160 минут

Художественный консультант: Константин Богомолов

Режиссеры-постановщики: Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлиев, Алина Верипя, Александр Котт

Авторы сценария: Сергей Лагодин, Юлия Лемарк, Михаил Петров, Сауле Юсупова, Кирилл Мазур, Марк Заевский, Вадимир Наумов, Виктор Беспалов, Кира Кутузова, Ирина Зверева

Продюсеры: Максим Рубанов, Жан Просянов, Ванда Криницкая, Татьяна Воронина, Магомед Зауров, Анатолий Бабков, Тимофей Носков, Роман Золотов, Александра Зонина, Юлия Романцова, Роберт Геворкян, Александр Просянов.

Оператор-постановщик: Дмитрий Шлыков, Владимир Канцедал, Валерий Левченко, Сергей Кириченко, Константин Панасюк

Композиторы: Андрей Батурин, Юрий Бардаш

Музыкальный продюсер: Павел Максимов

Художники-постановщики: Анна Ермолина, Денис Николаенко, Полина Хамраева, Анна Полякова, Александр Аулов, Наталия Нимаева, Денис Цымбал

Художники по костюмам: Юлия Наумова, Ирина Миронова, Константин Кошкин, Сабина Джалаллова, Евгения Каплиева-Дьякова, Наталья Каневская

В ролях: Дмитрий Дюжев, Камиль Ларин, Егор Бероев, Александра Ребенок, Галина Польских, Андрей Соколов, Елена Захарова, Александр Ляпин, Иван Злобин, Анастасия Вивденко, Галина Петрова, Марина Чувилина, Арина Полонская, Александр Демидов, Хабибб Шарипов, Алёна Кулешова, Наталья Бочкарева, Дмитрий Куличков, Игорь Миркурбанов, Владислав Миллер, Алексей Макаров, Анастасия Вивденко, Кристина Исайкина, Олег Газманов, Богдан Жилин, Александр Ильин, Сергей Чонишвили, Валери Зоидова, Эра Зиганшина, Александр Семчев, Диана Огай, Екатерина Гревцева и другие.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8KEPAt