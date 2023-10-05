ХК «Сибирь» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 2:5

ХК «Сибирь» проиграл выездной матч в Москве «Спартаку» — 2:5.

В матче Континентальной хоккейной лиги в Москве произошла встреча между командами «Сибирь» и «Спартак». Игра закончилась победой «Спартака» со счетом 5:2 (периоды: 0:1, 1:1, 1:3).

Сразу на третьей минуте матча «Спартак» открыл счет, забив гол в большинстве. Команда имела еще несколько возможностей забить, так как «Сибирь» дважды играла в меньшинстве. Но к концу первого периода счет остался неизменным – 1:0 в пользу хозяев.

Во второй период «Сибирь» смогла сравнять игру. На 35-й минуте Владимир Бутузов реализовал большинство 5 на 3 и забил гол, отметившись впервые после 4 сентября. Однако за 30 секунд до конца периода «Спартак» забил второй гол и команды ушли на второй перерыв со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

В начале третьего периода «Сибирь» снова сравняла счет благодаря голу Тэйлора Бека. Однако вскоре хозяева снова вышли вперед – шайба отразилась от конька Никиты Ефремова и попала в ворота Дениса Костина. «Сибирь» пыталась изменить ход матча, но не смогла забить гол, а «Спартак» еще дважды увеличил преимущество, забив в ворота соперника.

Итоговый счет составил 5:2 в пользу команды «Спартак».

Напомним, в предыдущем матче ХК «Сибирь» уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.