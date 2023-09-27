«Ростелеком» объединит светофоры Томска в умную сеть

«Ростелеком» до конца года запустит интеллектуальную транспортную систему (ИТС) на территории Томской агломерации. Оператор установит оборудование для автоматизации управления движением на 61 участке дорожной сети административного центра области. ИТС в регионе реализуется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

ИТС будет в автоматическом режиме регулировать сигналы светофоров в зависимости от интенсивности транспортного потока, осуществлять контроль за соблюдением ПДД и посылать уведомления о ДТП в экстренные службы. Кроме того, «Ростелеком» установит две автономные метеостанции, которые будут измерять температуру воздуха, его прозрачность, влажность, а также уровень промерзания грунта. Цифровая платформа включит в себя такие модули, как организация пассажирских перевозок и диспетчеризация спецавтотранспорта.

На базе «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области» будут организованы центры управления дорожным движением и обработки данных, для мониторинга и корректировки информации, поступающей из системы.

«В числе задач национального проекта “Безопасные качественные дороги” — не только приведение к нормативу улично-дорожной сети, но и снижение аварийности за счет современных технических средств организации движения и внедрения интеллектуальных транспортных систем», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

«Для Томска это новый проект, и мы планируем его развивать и совершенствовать. В региональном центре более 200 светофоров, в томской агломерации их более 250. В будущем они будут объединены в одну сеть с единым управлением, аналитикой и мониторингом. У “Ростелекома” для этого есть все необходимые ресурсы и опыт», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Справка: Интеллектуальная транспортная система ― это оборудование, которым оснащаются городские и региональные дороги (светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, «умные остановки», метеостанции), и программное обеспечение, которое это оборудование объединяет в единую систему и позволяет ею управлять. Внедрение ИТС происходит в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек.

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