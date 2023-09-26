Подведены итоги XII конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Подведены итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В церемонии награждения в Москве приняли участие 60 представителей масс-медиа из различных регионов России.

Во время визита в столицу участники конкурса посетили воркшоп «Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента», который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. Также журналисты и блогеры первыми посмотрели несколько эпизодов сериала «Плакса». Музыкальная драма выйдет на платформе Wink 28 сентября. Фильм представили создатели проекта — креативный продюсер «Руки Вверх! Production» Вадим Бакунев и директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим.

«Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в ИТ. Мы также готовы делиться знаниями и опытом, Сотрудничество с экспертами в ИТ-сфере не только поможет журналистам разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

На конкурс были допущены 2 232 работы от 1 300 журналистов из многих регионов страны. Большинство заявок на участие поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Интернет-СМИ» (955 материалов), «Телевидение» (450 сюжетов) и «Печатная пресса» (326 статей). В номинации «Социальные медиа» — 131 публикация, в «Радио и подкасты» — 102 сюжета. В спецноминации «Цифровизация региональных госуслуг» от Минцифры России, «Научпоп про мобилу» от Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде соответственно заявлено 86, 41 и 142 материала.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В состав федерального жюри вошли:

Мария Мезенцева, советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России;

Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;

Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ Консалтинг»;

Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;

Сергей Половников, руководитель Content Review;

Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.

«Благодаря журналистике миллионы людей узнают об удобных цифровых сервисах, которые меняют их жизнь к лучшему. Именно журналисты подогревают интерес к теме цифровизации в социуме. Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом», — отметила советник министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России Мария Мезенцева.

«Хочу отметить высокий профессиональный уровень участников. Многие работы отличаются глубиной раскрытия темы. За представленными на конкурс публикациями и сюжетами видна системная работа. Журналисты детально изучают предмет, анализируют источники, привлекают экспертов и делают точные выводы. Особенно интересны материалы, в которых представлен непредвзятый взгляд на проблематику информационно-коммуникационных технологий. Это сложная сфера, и радует, что так много специалистов в изданиях с ней успешно работают», — подчеркнул генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

«Работ в спецноминации “Научпоп про мобилу” не так много, но все они познавательные и интересные. Журналисты просто рассказывают о сложном, стараются заинтересовывать читателя, работая в жанрах комиксов, инструкций, юмористического сказа. Благодаря таким поучительным материалам люди начинают лучше разбираться в мобильной связи и убеждаются в ее безопасности, радиофобия теряет всякий смысл, а шапочки из фольги становятся реквизитом», — прокомментировала руководитель направления корпоративных коммуникаций, пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Победителями и призерами федерального этапа конкурса стали:

в номинации «Интернет-СМИ» —

1 место — Алла Скрипова, портал 74.ru, Челябинская область, До Челябинской области добралась связь 5G. Разбираемся, что это даст жителям и сотовым операторам;

2 место — Эвелина Киселёва, информационное агентство «Татар-информ», Республика Татарстан, Штрих-коды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция;

3 место — Соловьев Антон, сетевое издание «МК в Карелии», Республика Карелия, Олонецкие гуси грозят стать героями онлайн-трансляций;

в номинации «Телевидение» —

1 место — Патимат Бурзиева, республиканская государственная вещательная компания «Дагестан», Республика Дагестан, Как дагестанцы солнце приручили;

2 место — Анастасия Ольденбургская, АНО «Ямал-Медиа», Ямало-Ненецкий автономный округ, Цифровизация на Ямале. Как «поумнеют» северные города;

3 место — Ирина Дмитриева, телевизионная и радиовещательная компания «Липецкое время», Липецкая область, Нейросеть: что это такое?;

в номинация «Печатная пресса» —

1 место — Светлана Родионова, еженедельная газета «Мордовия», Республика Мордовия, Доход у дома;

2 место — Марина Александрова, газета «Иркутск», Иркутская область, Иркутск — город подрастающих изобретателей;

3 место — Александр Филимоненко, «Российская газета», Дальневосточный филиал, Угрожающий ландшафт. Зачем Камчатке «колпак» информбезопасности;

в номинации «Радио и подкасты» —

1 место — Александр Шраменко, группа компаний «Медиа Траст», радио Рекорд Тула, Тульская область, Большой Hi-Tech;

2 место — Андрей Вержбовский, ГТРК «Пенза», Пензенская область, О развитии нейросетей в Пензе;

3 место — Иван Сухоносов, радио Business FM Челябинск, Челябинская область, Челябинск вошел в пятерку городов мира с самым недорогим интернетом;

в номинации «Социальные медиа» —

1 место — Андрей Федоров, блог fedorov.today, Чувашская Республика, AI в туристической деятельности – останутся ли гиды?;

2 место — Дмитрий Михайлов, технопарк «Якутия», Республика Саха (Якутия), Якутский проект показа кино Extra Cinema;

3 место — Нина Фатеева, сеть VK, Красноярский край, С мобильным интернетом на шарыповские озера.

Победителями в спецноминациях признаны:

«Цифровизация региональных госуслуг» —

Яна Позднякова, ГТРК «Ставрополье», Ставропольский край, Какие изменения произошли на портале Госуслуг с 1 января;

«Научпоп про мобилу» —

Мария Кузнецова, онлайн-журнал «Телеспутник», Санкт-Петербург, Как мифы и страхи угрожают прогрессу;

«Киберриски в детской среде» —

Андрей Мужщинский, Дзен. В городе Жить, Красноярский край, Овершеринг, кибербуллинг, секстинг — какие опасности подстерегают детей в интернете?

Победители федерального этапа в октябре поедут на Камчатку.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8KFXz8