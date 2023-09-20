Нефтетранспортники завершили масштабные плановые работы

Специалисты компании «Транснефть — Западная Сибирь» завершили плановые работы на производственных объектах в четырех регионах — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Цель — поддержание высокого уровня эксплуатационной надёжности инфраструктуры предприятия для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти в соответствии с графиками поставок.

В ходе плановых работ было выполнено подключение замененного в ходе реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Анжеро – Судженск– Красноярск общей протяженностью 550 м. Укладка трубы выполнялась траншейным образом, для обеспечения требований промышленной и экологической безопасности использованы стальные прямошовные трубы повышенной прочности.

Также специалисты произвели подключение двух переходов МН Омск — Иркутск через автодорогу обход г. Канска в Красноярском крае. Работы по замене участка нефтепровода проводились в рамках строительства новой объездной дороги федерального значения.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» к технологическим трубопроводам подключен резервуар после реконструкции. Резервуар вертикальный стальной объёмом 20 тыс. куб. м предназначен для приема нефти от площадок предохранительных устройств. Нормативный срок эксплуатации емкости — 50 лет.

В Красноярском крае на НПС «Вознесенка» осуществлено подключение магистрального насосного агрегата после замены электродвигателя.

Кроме того, во время плановой остановки на линейной части МН и перекачивающих станциях проведена замена 10 единиц запорной арматуры и обратных клапанов. Выполнен ремонт задвижек и регуляторов давления.

В плановых работах было задействовано порядка 550 человек, использовалось более 300 единиц специализированной техники.