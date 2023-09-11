«Ростелеком» выступил техническим партнером конференции «Город IT»

«Ростелеком» в Томске предоставил канал связи для проведения 13-й ежегодной отраслевой конференции «Город IT», которая посвящена вопросам роста технологичных компаний, развитию их сотрудников и интеграции в мировой рынок. Событие состоялось 8 и 9 сентября в развлекательном комплексе Fakel.

Провайдер подключил к стабильному проводному интернету пять залов комплекса, где прошли 24 профессиональные секции и пленарное заседание.

В уличной зоне мероприятия «Ростелеком» представил интерактивный стенд со своими услугами: IP-телефонией, видеосервисом Wink, видеонаблюдением и умным домофоном. Школьники, студенты и все, кто интересуется технологиями, посмотрели, как проложен оптический кабель под землей и организован доступ в интернет для абонента.

Наибольший интерес вызвал продукт платформы «Ростелеком Ключ» — умный домофон со встроенной камерой видеонаблюдения. Современная система доступа в многоквартирные дома позволяет жильцам удаленно с помощью персонального гаджета открывать подъездную дверь, создавать временные гостевые коды, просматривать фото и видео вошедших, настраивать переадресацию с домофона на мобильное устройство. Посетители «Города IT» могли протестировать услугу самостоятельно благодаря смонтированной на стенде домофонной панели.

В демозоне «Ростелекома» также можно было пройти мастер-класс по сварке оптоволокна. Специалисты компании помогали всем желающим варить оптику и одновременно рассказывали об особенностях технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

«На конференции “Город IT” мы показали гостям мероприятия технологический процесс подключения абонента к сети Интернет и наши современные услуги, которые мы предоставляем при помощи оптоволокна. Чтобы было понятно на сколько это ювелирная работа, мы предлагали людям самим попробовать сварить оптику», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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