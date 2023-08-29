«Ростелеком» в Томске выступил партнером мероприятия для педагогов

«Ростелеком» выступил партнером форума «Август.PRO: год педагога и наставника», который прошел в Томске. На семинаре-совещании «Достижение показателей цифровой зрелости отрасли образование» директор по работе с корпоративным и государственным сегментами регионального филиала компании Ксения Калинина обсудила с участниками группы вопросы по доступу в интернет в школах.

В 2021 году «Ростелеком» определен единственным исполнителем по предоставлению доступа в интернет с использованием единой сети передачи данных (ЕСПД) для школ, техникумов, лицеев и территориальных избирательных комиссий. Работа с сетью организована по двум принципам. В основе первого лежит контентная фильтрация для защищенного использования образовательных и информационных ресурсов через шлюз. Второй принцип — это открытый сегмент для учителей и сотрудников образовательного учреждения через учетную запись ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Сессия для авторизованного пользователя длится до 12 часов.

«В прошлом году “Ростелеком” завершил работы по подключению образовательных организаций к интернету через ЕСПД. Мы находимся в плотном взаимодействии с департаментом общего образования региона и постоянно улучшаем качество предоставления телеком-услуг. В этом году “Ростелеком” переключил четыре районных школы со спутниковой связи на оптику», — рассказала Ксения Калинина.

Основная цель форума — сформировать целевые ориентиры для управленческих и педагогических команд образовательных организаций Томской области на новый учебный год.

«На мероприятии собралось порядка трех тысяч человек из различных организаций отрасли образования, государственных структур и бизнеса. Наша задача — объяснить всем заинтересованным лицам, как пользоваться новыми цифровыми сервисами для удобной и продуктивной работы», — прокомментировал заместитель начальника областного департамента общего образования по цифровой трансформации Максим Сопов.

Для оперативного решения вопросов, связанных с работой ЕСПД, можно звонить по телефону 8 (800)301-34-14.