«Ростелеком» установил современный домофон в доме Ленинского района Томска

«Ростелеком» установил умный домофон и видеонаблюдение в многоэтажке на улице Говорова. Теперь жители дома 6/1 могут при помощи приложения на смартфоне управлять входом в подъезд и просматривать трансляции с камер.

«Умный домофон» — это система доступа в многоквартирные дома (МКД), которая позволяет жильцам удаленно с персонального гаджета открывать общую уличную дверь, создавать временные гостевые коды, просматривать фото и видео вошедших, настраивать переадресацию с домофона на мобильное устройство. Современные домофонные панели оснащены видеокамерой и встроенным микрофоном.

Еще одна услуга, которую оператор предоставил для этого жилого дома — «Комплексное видеонаблюдение». По просьбе заказчика сотрудники «Ростелекома» смонтировали три камеры внутреннего и внешнего наблюдения, которые ведут онлайн съемку придомовой территории, подъезда и лифта. Видео доступно для пользователей 7 дней.

«Мы отмечаем среди томичей рост спроса на технологичную домофонию, шлагбаумы и видеонаблюдение. Чаще всего подъездные вызывные панели мы устанавливаем в новостройках, но есть активные собственники квартир, которые инициируют модернизацию домофонных систем во вторичном жилье. “Ростелеком” готов обеспечить жителей цифровой экосистемой умных домовых сервисов», — рассказал директор Томского филиала Алексей Махорин.

«Ростелеком» активно сотрудничает с застройщиками, управляющими компаниями и физическими лицами по организации цифровых систем в местах общего пользования для удобства жителей и контроля за порядком.

«На общем собрании собственников жилья мы обсудили вопрос необходимости установки камер видеонаблюдения и умных домофонов, так как уделяем особое значение безопасности людей и имущества. По итогам голосования было принято решение выбрать “Ростелеком” в качестве поставщика услуг. Для нас удобно, что не нужно устанавливать оборудование для хранения информации, провайдер все берет на себя, а мы получаем комплексное телеком-обслуживание в одной компании», — поделилась Ольга Хохлова председатель МКД.

«Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» — это продукты платформы «Ростелеком Ключ», которая также включает в себя «Умные счетчики» и «Умный шлагбаум».

Подробную информацию о продуктах платформы «Ростелеком Ключ» можно узнать по телефону 8 800 301 0 550 или на сайте компании.