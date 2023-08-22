«Ростелеком» в Томской области сэкономил электроэнергию для Северска

«Ростелеком» заменил более четырех тысяч светильников на опорах уличного освещения Северска на энергоэффективные светодиодные. В результате город за год сократил потребление электроэнергии на 1,5 млн кВт.ч.

Работы выполнены в рамках контракта по модернизации уличного освещения, заключенного в апреле прошлого года с управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Северска.

Проект предусматривает полностью внебюджетное финансирование. Окупаемость достигается за счет снижения потребления электрической энергии светодиодных светильников при равной или большей мощности.

Светильники нового поколения, установленные «Ростелекомом», не искажают пропорции и цвета объектов в темное время суток. Также лампы способны переносить экстремальные изменения погоды и высокую влажность. Это оборудование будет обслуживаться оператором в течение шести лет.

В Северске реализована часть комплексного решения «Ростелекома» по модернизации уличного освещения. В проектном портфеле цифрового провайдера есть дополнительное предложение по интеллектуальному управлению системой. Например, устанавливая специальное оборудование, заказчик может мониторить в онлайн режиме параметры работы светильников, выявлять места аварий на осветительных сетях и прогнозировать выход приборов из строя.

«Заказчик посчитал финансовую эффективность работ по этому энергосервисному контракту и увидел реальные цифры сокращения затрат. Экономия уже составила несколько миллионов рублей. Сегодня мы готовы предложить администрации региона разработать подобные проекты модернизации уличного освещения для Томска и других населенных пунктов области», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Для нас важно, что принцип энергосервисного контракта "Ростелекома" позволил реализовать проект без вложения бюджетных средств. Новые лампы светят ярче, служат дольше и потребляют меньше энергии. В городе стало светлее, а это хорошая профилактика правонарушений и повышение безопасности на дорогах. Отмечу, что модернизация позволит городу сэкономить ощутимые средства на оплате электроэнергии в будущем», — отметил первый заместитель мэра ЗАТО Северск Владимир Бабенышев.