Томский журналист победил в творческом конкурсе нефтетранспортной компании

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» подвела итоги регионального этапа конкурса журналистского мастерства «Стальные русла потоков энергии», приуроченного к 30-летию ПАО «Транснефть».

Как рассказали в пресс-службе компании, целью конкурса стали поддержка и развитие открытого диалога российской журналистики с компанией, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития нефтетранспортной отрасли страны.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 ноября 2022 года по 30 июня 2023 года. Всего к участию в региональном этапе было заявлено 14 авторских материалов от журналистов Томской, Омской, Новосибирской областей и Красноярского края. По итогам оценки профессионального жюри победителями были признаны девять работ в трех номинациях. В фокусе внимания региональных корреспондентов — темы экологии и рационального природопользования, технического развития организаций системы «Транснефть», внедрения инновационных решений, реализации социальных и благотворительных проектов.

«Журналисты попытались наиболее полно и профессионально раскрыть выбранные ими для освещения темы. Определить победителей было непросто. В некоторых номинациях разница между претендентами составляла всего несколько сотых балла», — отметила член жюри и член Правления Омского Союза журналистов Елена Петрова.

Участники, завоевавшие первые три места в каждой из номинаций, отмечены дипломами и призами. Победители федерального этапа конкурс примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию ПАО «Транснефть» в г. Москве.

Победители конкурса «Стальные русла потоков энергии»

Номинация «Опережая время»:

1. Шиптенко Дмитрий Александрович («Томская интернет-газета»);

2. Мухина Виктория Анатольевна (журнал «Нефть и газ Сибири»);

3. Никифорова Ольга Алексеевна (районная газета «Победа» Нижнеингашского района Красноярского края).

Номинация «Сохранить и приумножить»:

1. Серебрякова Мария Олеговна (интернет-издание «Вечерний Омск»);

2. Сибина Светлана Петровна (интернет-журнал Сиб.фм);

3. Шлюшинская Наталья Леонидовна (сетевое издание «МК в Омске»).

Номинация «Жить добротой»:

1. Никифорова Ольга Алексеевна (районная газета «Победа» Нижнеингашского района Красноярского края);

2. Серебрякова Мария Олеговна (интернет-издание «Вечерний Омск»);

3. Прокопович Дарья Сергеевна (районная газета «Мошковская новь» Мошковского района Новосибирской области).