Жители Томска съели на фестивале «Пикник Fest» 100 килограммов шашлыка

В последнюю субботу июля в Томске состоялся семейный праздник «Пикник Fest». На нижней террасе Лагерного сада было много гостей, музыки, конкурсов, призов.

Одним из самых ярких событий праздника стал кулинарный баттл. Его участники приготовили 100 килограммов шашлыка.

Гости сначала наблюдали за процессом, а после того, как блюдо было готово, все желающие могли попробовать его совершенно бесплатно.

Шашлык стал далеко не единственным угощением праздника. Томичей и гостей города угостили деликатесами, приготовленными на свежем воздухе.