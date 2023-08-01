В Томске певица Татьяна Овсиенко поцеловала фанатку в лоб

Известная певица Татьяна Овсиенко спустилась в зрительский зал, спела и поцеловала в лоб фанатку.

В субботу, 29 июля, в Лагерном саду Томска прошел «Пикник фест», на котором выступала Татьяна Овсиенко. Певица без стеснений спустилась к зрителям и сделала с ними запоминающиеся селфи.

На масштабном мероприятии посетителей угостили великолепными блюдами от поваров, выступила кавер-группа, были танцы и пенная вечеринка. Жемчужиной события стала известная артистка Татьяна Овсиенко. Бывшая солистка группы «Мираж» исполнила популярные песни. Зрители подпевали ей.

Певица спустилась со сцены в зрительский зал во время исполнения песни «Свет». Томичи не ожидали такого красивого жеста и некоторое время аплодировали, а затем с радостью приблизились к артистке для фотосессии. Исполнительница с радушием обнимала томичей, позировала с ними для фото и даже поцеловала юную фанатку в лоб.