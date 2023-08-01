Певица Татьяна Овсиенко произвела фурор на концерте в Томске

Артистка без страха спустилась к поклонникам и сделала с ними яркие фотографии.

На нижней террасе Лагерного сада в субботу, 29 июля прошло знаменательное для Томска событие — праздник «Пикник фест». На грандиозном мероприятии выступала кавер-группа, повара угощали своими лучшими блюдами, а гости танцевали на пенной вечеринке.

Хедлайнером концерта стала известная певица Татьяна Овсиенко. Экс-солистка группы «Мираж» выступила со знаменитыми композиции. Пришедшие на «Пикник фест» томичи и гости города хором подпевали ей, сообщил корреспондент Tomsk.mk.ru.

В середине концерта Татьяна Овсиенко смело отправилась в импровизированный зрительный зал — к трибунам под трек «Свет». Томичи, не ожидавшие, что к ним спустится исполнительница, несколько секунд аплодировали. Позже осмелели и радостно бежали к ней для фотосессии. Артистка тепло обнимала зрителей, позировала для снимков и даже чмокнула в лоб юную фанатку.

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