«Ко мне пришла любовь после 42 лет»: Татьяна Овсиенко раскрыла тайны личной жизни жителям Томска

Артистка навестила Томск 29 июля и исполнила лучшие хиты из своего репертуара.

29 июля на нижней террасе Лагерного сада прошло мероприятие «Пикник фест». В этот вечер для томичей и гостей города выступила знаменитая певица Татьяна Овсиенко. Она исполнила знаменитые хиты, новые треки и со сцены призналась, что давно влюблена и счастлива.

«Девушки, нам очень повезло. Не зря в мире — земля, весна, любовь, женщина, девушка — всё женского рода. Любовь приходит к каждому из нас в разном возрасте. Кто-то встречает её в 14, 15, 18 лет и далее по списку. Моё чувство появилось уже за 42 года — это жизнь. Уверена, в зале достаточно влюблённых друг в друга людей», — поделилась Татьяна Овсиенко.

Свои композиции о самых нежных чувствах артистка посвятила тем, чьи сердца пылают любовью и открыты для неё.