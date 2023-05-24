«Ростелеком» рассказал томским школьникам об опасностях виртуального мира и возможностях сервиса «Лицей»

«Ростелеком» накануне школьных каникул провел урок по кибербезопасности для учащихся седьмого класса томской школы № 41. Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей.

В рамках занятия сотрудник компании показал учащимся видеоролики о возможных ситуациях, которые могут произойти в результате мошеннических действий в веб-среде. Эксперт рассказал ребятам о том, какие пароли нужно ставить на компьютер для надежной защиты данных, почему нельзя открывать фишинговые (поддельные) сайты и отвечать на письма незнакомцев.

Участники мероприятия поговорили об этической стороне коммуникаций и подчеркнули, что важнособлюдать в интернете вежливый и уважительный тон к собеседнику, а также избегать конфликтов. Чтобы информация лучше запомнилась, все присутствующие получили в подарок карточки с правилами поведения в Сети. Школьной библиотеке оператор подарил книги Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

«В 2021 году был создан Альянс по защите детей в интернет-среде, в который вошли девять крупныхцифровых российских компаний, в том числе “Ростелеком„. Мы социально ответственная организация, поэтому проводим профилактические уроки и рассказываем школьникам о тех опасных действиях в Сети, которые могут привести к непоправимым последствиям», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Кроме наставничества и профилактической работы с молодежью, провайдер предлагает школьникамобразовательный цифровой сервис «Ростелеком Лицей», который предоставляет доступ к видеоурокам по всем школьным предметам и к развивающим курсам и тренажерам. Платформой могут пользоваться не только ученики, но и их родители.

В завершении встречи специалисты «Ростелекома» подарили каждому участнику сертификат с бесплатным доступом к сервису «Лицей» сроком на 3 месяца. Получить подробную информацию о данном продукте можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.