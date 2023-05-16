Жители Кандинки узнали о возможностях оптики «Ростелекома»

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптической сети в деревне Кандинка Томской области. В результате 445 семей получили возможность подать заявку на подключение современных телекоммуникационных услуг. Проект реализован за счет собственных средств компании.

Доступ к сети интернет в Кандинке организован по технологии пассивных оптических сетей (PON), которые заводятся в дом абонента. Активное оборудование на пути от узла доступа до точки подключения отсутствует, благодаря этому повышается степень надежности и качество соединения.

Для знакомства жителей с сервисами, которые стали доступны местному населению, сотрудники «Ростелекома» провели выездное мероприятие, где наглядно показали все преимущества широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения Wink и умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Марусей.

«За 2022 год „Ростелеком“ построил 1000 километров волоконно-оптических линий связи и предоставил доступ к современным телекоммуникационным услугам жителям пятнадцати населенных пунктов Томской области. Отмечу, что у нас стало хорошей практикой проводить живые встречи с населением тех районов где, только появились услуги компании», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На мероприятии сельчане узнали, что с помощью Маруси можно управлять интерактивным телевидением «Ростелекома», узнавать погоду за окном и быть в курсе последних новостей. Познакомиться со всеми возможностями умной колонки и заказать продукт можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 10 00 800.

В онлайн кинотеатре Wink у зрителя есть выбор, можно подключить пакет Киноман и пользоваться сразу пятью видеосервисами Wink, Amediateka, more.tv, START, viju или выбирать понравившееся из каталога, в котором представлено более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD.

Для справки: На 1 апреля 2023 года доля интернет-пользователей «Ростелекома», подключенных по технологии PON, в общей базе абонентов компании в регионе, составляет 74%.