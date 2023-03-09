«Ростелеком» в Томске поддержал образовательный проект для педагогов

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» выступил партнером в образовательном интенсиве для педагогов «Школа “Учитель года”», который прошел в первые дни марта в Гимназии № 6 города Томска. Мероприятие было организовано Томским областным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования в рамках «Года педагога и наставника» при поддержке Центра просветительских инициатив и Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель Года».

Интенсивный курс стал площадкой для обучения более 130 педагогов из 15 муниципалитетов области, которые участвуют во всероссийском конкурсе «Учитель года России». Победители и лауреаты регионального этапа первенства предыдущих лет поделились секретами профессионального мастерства и провели для участников мастер-классы, открытые уроки, лекции и тренинги.

«Как социально ответственная компания мы с радостью поддержали мероприятие, которое дает возможность педагогам повысить свои компетенции, обменяться опытом с коллегами и достойно представить наш регион на конкурсе “Учитель года”», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» является цифровым партнером для образовательных учреждений разного уровня. В прошлом году компания завершила второй этап федерального проекта “Информационная инфраструктура” национальной программы “Цифровая экономика”. Оператор предоставил защищенный доступ к скоростному интернету для 372 образовательных учреждений, подключив их к единой сети передачи данных (ЕСПД). Это позволило создать надежное и контролируемое цифровое пространство для учебных организаций области.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» важен не только для педагогических работников как эффективная школа их профессионального и личностного роста, он также помогает популяризировать профессию и повышает статус учителя. Проект показывает всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.