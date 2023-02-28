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На нефтеперекачивающей станции возле Томска провели модернизацию

Фото На нефтеперекачивающей станции возле Томска провели модернизацию
Фото На нефтеперекачивающей станции возле Томска провели модернизацию

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Нефтетранспортная компания «Транснефть — Западная Сибирь» провела модернизацию комплектной трансформаторной подстанции и щита станционного управления на нефтеперекачивающей станции «Орловка».

Цель работ — обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения основного и вспомогательного оборудования нефтеперекачивающей станции (НПС).

Потребность в техническом перевооружении комплектной трансформаторной подстанции (КТП) была обусловлена окончанием допустимого срока ее эксплуатации. В ходе модернизации масляные трансформаторы КТП были заменены на новое оборудование — трехфазные сухие трансформаторы отечественного производства. Использование сухих трансформаторов обеспечивает высокий уровень безопасности людей, оборудования и окружающей среды. Кроме того, такой тип трансформаторов имеет более простую конструкцию защитного кожуха, съемные стенки которого позволяют без особых трудозатрат выполнять осмотр и техническое обслуживание оборудования в необходимые сроки. Также в КТП были проведены удлинение и перекладка кабельных линий, смонтирована современная микропроцессорная защита энергооборудования. Обновлены системы отопления, кондиционирования, вентиляции здания закрытого распределительного устройства. Установлены современные светодиодные энергосберегающие светильники.

Кроме того, на НПС «Орловка» была выполнена замена щита станционного управления (ЩСУ) с 12 шкафами. Комплектная трансформаторная подстанция и ЩСУ оснащены усовершенствованными автоматическими выключателями, надежно защищающими от токов короткого замыкания. В настоящее время модернизированные объекты работают в штатном режиме.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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