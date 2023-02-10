«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

Фото: Ростелеком

Компании «Ростелеком», VK и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только обеспечивают родительский контроль за местонахождением детей, но и дают ребенку только безопасный контент. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умная начинка, включая детский мессенджер KidGram, от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома».

Популярность детских смарт-часов растет, так как они позволяют родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребенка. ELARI 4G Wink сразу же пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы), также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи. Новый девайс от «Ростелекома», VK и ELARI позволит также контролировать доступ ребенка к контенту.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий только в детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink от «Ростелекома» (доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки), слушать детскую музыку или аудиокниги. При покупке часов юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трехмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. Если ребенку позвонят с незнакомого номера, такой звонок будет заблокирован. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться с подрастающим поколением полезным контентом из Telegram и при этом контролировать общение и выбор каналов. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через специальное родительское приложение.

«Безопасность детей в целом и в цифровой среде в частности — наиглавнейший приоритет семьи. Именно поэтому “Ростелеком” уделяет такое внимание развитию детских сервисов и функционала родительского контроля. Участие в разработке детских часов с встроенными сервисами компании стало для нашей команды пилотным и очень интересным проектом. Видеосервис Wink зачастую смотрят всей семьей, кино и мультфильмы для детей и подростков традиционно занимают верхние строчки в топах просмотров. В Wink есть видеоуроки, аудиокниги, развивающий и блогерский видеоконтент для детей, который прошел тщательную проверку. Голосовое управление онлайн-кинотеатром через часы открывает доступ только к разрешенному цифровому контенту в зависимости от его возрастной маркировки. Так что с новым гаджетом все будет под контролем родителей», — отметил директор офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

«Современные дети потребляют очень много онлайн-контента, который стоит контролировать уже с раннего возраста. Умные часы с сим-картой и модулем навигации становятся лучшим решением для родителей, так как предоставляют не только важные данные о местонахождении ребенка, но и ограничивают нежелательный поток информации. В сегменте детских часов ELARI один из самых ярких брендов. Устройства вендора уже широко представлены как в разных ценовых категориях, так и в самых разнообразных каналах продаж, поэтому они доступны пользователям по всей стране», — отмечает директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов.

Участники проекта — компании «Ростелеком» и VK — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует целям альянса — созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов начались на сайте «Ростелекома», также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс Маркет»).

Возможности ELARI 4G Wink

Внешний вид. За счет эффектного круглого циферблата ELARI 4G Wink выглядят совсем по-взрослому. Удобный стильный ремешок из мягкого силикона прочно держится на детском запястье, не натирает руку и позволяет коже дышать. Дисплей часов выполнен из специального закаленного стекла повышенной прочности Gorilla Glass, а экран утоплен в рамку циферблата, что дополнительно защищает часы от возможных повреждений при падении или ударах. Яркий сенсорный дисплей с высокой скоростью отклика хорошо виден даже в прямых солнечных лучах. Часы представлены в двух цветах — всегда актуальном черном и трендовом лиловом.

Трекинг. Модуль GPS/LBS/Wi-Fi/ГЛОНАСС позволяет следить за местоположением и перемещениями ребенка со смартфонов родителей в бесплатном приложении ELARI SafeFamily для iOS, Android и HarmonyOS. История перемещений хранится до двух месяцев, также родители могут выставлять на часах разрешенные геозоны — виртуальную область, которая указывается вокруг обычных мест нахождения ребенка. В случае пересечения ребенком границ заданной зоны, на смартфон родителей поступит оповещение.

Видеозвонки. Часы оборудованы двумя видеокамерами — основной 5 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Основная камера находится на передней грани корпуса часов и позволяет делать фото и видео окружающей обстановки и предметов. Селфи-камера находится с правой стороны циферблата внизу, с ее помощью можно общаться по видеосвязи и снимать селфи.

Виброзвонок. Наряду с GPS, кнопкой SOS и датчиком снятия с руки при выборе часов родители часто обращают внимание на функцию беззвучного звонка. Это дополнительное удобство и безопасность: входящие вызовы не беспокоят окружающих и, если ребенок не слышит, что ему звонят, он это почувствует.

Диктофон. Во взрослых умных часах эту функцию можно встретить часто, но в детской модели первой такую возможность обеспечила ELARI. Диктофон можно использовать как голосовую записную книжку, когда нет возможности сделать пометки от руки, и прослушать запись напрямую с устройства.

Калькулятор. Адаптирован для решения школьных задач.

MP3-плеер. Возможность слушать MP3-треки, загруженные с компьютера или присланные в KidGram.

Расширенная память. Обеспечивает хорошее быстродействие устройства, а также запас для хранения фото, видео, аудиофайлов и контента из KidGram.

Емкий аккумулятор (605 мАч). Держит заряд до 48 часов в режиме ожидания, не перегревается и не утяжеляет гаджет.