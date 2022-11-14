ВТБ до 15% снизил размер первого взноса по ипотеке на дома

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ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, воспользоваться новыми условиями заемщики могут до 31 декабря 2022 года. Заемщики, получившие до этого одобрение банка, смогут переоформить заявки на новых условиях.

«ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас – домов. Это решение позволит клиентам быстрее выйти на сделку и оформить кредит по комфортным ставкам, что особенно важно сейчас, когда все торопятся закрыть финансовые вопросы до Нового года. Несмотря на либерализацию условий жилищного кредитования, мы внимательно анализируем риск-профиль заемщиков и стараемся не допустить их закредитованности», — прокомментировала руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова.

Условия по ипотеке с господдержкой банк сохранил без изменений. Минимальный первый взнос при покупке недвижимости по льготным программам по-прежнему составляет 15%. По основной программе средства в ВТБ можно получить с учетом дисконта за использование цифровых сервисов.

Ранее ВТБ объявил о запуске ипотеки полностью в цифровом формате. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка. Чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ».

Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя. В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ.