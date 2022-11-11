«Транснефть - Западная Сибирь» предлагает целевое обучение

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Ведущее нефтетранспортное предприятие предлагает выпускникам школ получить востребованные специальности по направлению «Нефтегазовое дело».

Подготовка в престижных вузах — Томском политехническом университете и Омском государственном техническом университете — осуществляется в рамках программы целевого обучения предприятия. Отбор претендентов среди школьников завершится в феврале 2023 года.

Кстати, в конкурсе могут принять участие не только выпускники технических, физико-математических и общеобразовательных классов лицеев и школ 2023 года, но и те, у кого уже есть свидетельство о получении средне профессионального образования.

Среди обязательных требований к кандидатам — наличие гражданства РФ, отсутствие высшего образования, возраст до 21 года и высокие баллы по профильным ЕГЭ — физике и математике. Большим плюсом служит наличие дипломов победителей и призеров региональных и всероссийских олимпиад. Также приоритетом пользуются выпускники школ небольших населенных пунктов в местах расположения производственных объектов АО «Транснефть — Западная Сибирь».

После поступления студенты-целевики смогут проходить практику на предприятии, получать дополнительную стипендию при условии успешного освоения учебной программы. По окончании обучения выпускники вузов получат гарантированное трудоустройство.

Всю дополнительную информацию о программе целевого обучения можно получить на официальном сайте предприятия.