Быстро, просто и удобно: единый личный кабинет для клиентов «Ростелекома»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Более 40 % абонентов «Ростелекома» в Томской области активно управляют услугами связи в едином личном кабинете (ЕЛК). Причем почти все новые пользователи широкополосного интернета сразу регистрируются в нем. ЕЛК — это персональный онлайн-офис клиента, которым удобно пользоваться на сайте компании или через мобильное приложение на смартфоне. Чаще всего томичи с помощью него пополняют баланс лицевого счета без комиссии, подключают дополнительные сервисы и меняют тарифные планы.

«“Ростелеком” создает новые ИТ-решения и электронные сервисы, которые успешно внедряет в современную жизнь. Последние два года показали, что мы все больше погружаемся в цифровую среду и многие операции привыкли выполнять не выходя из дома. Вот и большинство наших клиентов предпочитают экономить свое время и взаимодействовать с компанией дистанционно. Тем более, что все услуги и помощь специалистов доступны в онлайн-формате. А возможность объединять лицевые счета в единую учетную запись позволяет сразу оплачивать услуги за всех членов семьи. Например, это удобно, когда пожилые родители живут отдельно и пользуются стационарным телефоном, а интернетом нет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

С помощью личного кабинета можно решить максимальное количество задач по услугам компании. Абонент может самостоятельно настроить необходимые параметры тарифного плана, добавить или отключить необходимые опции, проверить баланс и оплатить услуги, временно заблокировать интернет на период отпуска и воспользоваться программой лояльности. Также для пользователя ЕЛК доступна актуальная информация по индивидуальным предложениям и акциям от оператора.

«Мы с супругой проживаем в сельской местности, оптическим интернетом и интерактивным телевидением Wink от “Ростелекома” пользуемся с прошлого года. При монтаже оборудования специалисты провайдера подробно рассказали о возможностях личного кабинета и помогли зарегистрироваться в нем. Удобно, что теперь нам не нужно никуда ездить, а можно оплатить все онлайн», — поделился абонент компании Николай Еремин.

Кроме ЕЛК и мобильного приложения «Мой Ростелеком», клиент может задать интересующие вопросы в чате на сайте компании, на официальной странице «Ростелекома» в VK или позвонить по бесплатному номеру 800 100 0 800 в круглосуточный контактный центр.