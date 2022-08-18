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«Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области

Фото «Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области
Фото «Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» заключила договор с Департаментом финансов Томской области об оказании услуг по предоставлению в аренду вычислительных ресурсов центра обработки данных (ВЦОД). Заказчик получил возможность пользоваться виртуальными вычислительными мощностями и системой хранения данных на облачных платформах цифрового оператора.

Кроме того, для повышения эффективности рабочего процесса к услугам клиента виртуальные машины и сети, дисковое пространство и система автоматического резервного копирования провайдера. Доступ к данным происходит по защищенным каналам связи, а конфиденциальность и целостность информации обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Облачная платформа имеет аттестацию для хранения персональных данных в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 152 «О персональных данных»).

«“Виртуальный ЦОД” — это универсальное продуманное решение для бизнеса и государственного сектора. С помощью сервиса можно существенно сократить бюджет на содержание IT-инфраструктуры. ВЦОД позволяет не тратить средства на покупку дорогостоящего оборудования и увеличение штата сотрудников. Оплата производится только за фактический объем используемого виртуального пространства, но при необходимости можно подключить дополнительные мощности в короткие сроки», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Компания “Ростелеком” зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика облачных решений на базе собственной платформы. Все данные защищены и хранятся на территории России. Также для нас важно, что при возникновении внештатной ситуации провайдер сможет обеспечить бесперебойную работу всех бюджетных процессов», — отметил председатель комитета по информатизации Департамента финансов Томской области Михаил Проскуряков.

Получить дополнительную информацию об услуге можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на официальном сайте компании или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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