«Ростелеком» предоставил облачные услуги для Департамента финансов Томской области

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» заключила договор с Департаментом финансов Томской области об оказании услуг по предоставлению в аренду вычислительных ресурсов центра обработки данных (ВЦОД). Заказчик получил возможность пользоваться виртуальными вычислительными мощностями и системой хранения данных на облачных платформах цифрового оператора.

Кроме того, для повышения эффективности рабочего процесса к услугам клиента виртуальные машины и сети, дисковое пространство и система автоматического резервного копирования провайдера. Доступ к данным происходит по защищенным каналам связи, а конфиденциальность и целостность информации обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Облачная платформа имеет аттестацию для хранения персональных данных в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 152 «О персональных данных»).

«“Виртуальный ЦОД” — это универсальное продуманное решение для бизнеса и государственного сектора. С помощью сервиса можно существенно сократить бюджет на содержание IT-инфраструктуры. ВЦОД позволяет не тратить средства на покупку дорогостоящего оборудования и увеличение штата сотрудников. Оплата производится только за фактический объем используемого виртуального пространства, но при необходимости можно подключить дополнительные мощности в короткие сроки», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Компания “Ростелеком” зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика облачных решений на базе собственной платформы. Все данные защищены и хранятся на территории России. Также для нас важно, что при возникновении внештатной ситуации провайдер сможет обеспечить бесперебойную работу всех бюджетных процессов», — отметил председатель комитета по информатизации Департамента финансов Томской области Михаил Проскуряков.

Получить дополнительную информацию об услуге можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на официальном сайте компании или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.