«Транснефть - Западная Сибирь» направило на модернизацию эколабораторий более 5 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть-Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» обновляет материально-техническую базу эколого-аналитических лабораторий.

В лаборатории Томского, Новосибирского, Красноярского, Омского районных нефтепроводных управлений (РНУ) предприятия поступило восемь единиц нового оборудования — концетратомеры, газоанализаторы, флюораты, аспираторы.

Современные приборы обеспечат высокое качество проводимых экоисследований и точность показателей.

Аспираторы, газоанализаторы предназначены для контроля состояния атмосферного воздуха, качества промышленных выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения. Использование газоанализаторов дает возможность специалистам не только определять массовую концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе, но и измерять давление, температуру и скорость газового потока, проводить испытания газоочистного оборудования.

Для выполнения эколого-аналитического контроля и исследований нефтепродуктов в пробах почв, донных отложений, в питьевых, природных, сточных и очищенных водах были приобретены концетратомер и люминесцентно-фотометрический анализатор жидкости (флюорат).

«Обновление материально-технической базы эколого-аналитических лабораторий обеспечивает максимально оперативное получение информации о состоянии окружающей среды и позволяет предприятию эффективно управлять природоохранной деятельностью», — отметила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования предприятия Юлия Логунова.

С начала 2022 года АО «Транснефть — Западная Сибирь» направило на модернизацию оборудования эколабораторий более 5 млн рублей. До конца года в лаборатории также поступят шкафы лабораторные, термостаты, термореакторы, рН-метр, анализаторы кислорода, приборы вакуумного фильтрования, аквадистилляторы.