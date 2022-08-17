Книга в кармане: более восьми тысяч жителей Томской области выбрали цифровой сервис «Ростелеком Книги»

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За два года существования услуги более восьми тысяч жителей Томской области воспользовались сервисом «Ростелеком Книги». Только с начала года виртуальную библиотеку подключили больше двух тысяч абонентов оператора. Читать или слушать произведения можно на сайте онлайн или загружать книги в мобильное приложение «Читай».

«Ростелеком Книги» — это совместный проект цифрового провайдера и крупнейшего в нашей стране ресурса электронных и аудиокниг «ЛитРес». В каталоге представлены произведения разных жанров, отечественных и зарубежных авторов, а также классическая и современная литература. На платформе собрано порядка 245 тысяч книг в цифровом формате и 54 тысячи аудиокниг, которые становятся доступны после активации подписки.

«Цифровые версии книг прочно вошли в нашу жизнь и во многом вытеснили бумажные издания. Все больше наших клиентов пользуются сервисом "Ростелеком Книги", ведь очень удобно и выгодно в одном гаджете уместить целую библиотеку по цене одного печатного экземпляра. Вместе с тем можно настроить синхронизацию устройств так, чтобы одним аккаунтом могли пользоваться все члены семьи», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«В школе на лето всегда дается длинный список литературы, с которым рекомендуется ознакомиться за каникулы. Подростков уговорить читать достаточно сложно, а уж заставить сходить в библиотеку — вообще фантастика. А так как современные ребята большую часть времени проводят в сети и практически не расстаются с гаджетами, решить задачу удалось с помощью современных технологий. Мы подключили сервис "Ростелеком Книги", установили приложение на смартфон ребенка, настроили комфортный размер шрифта, яркость экрана и выбрали необходимые произведения. Так удалось договориться с сыном на пару часов чтения в день», — поделилась опытом томичка Елена Рыжова.

Для своих клиентов «Ростелеком» предлагает широкую линейку тарифов, где пользователи сервиса могут выбрать подходящий пакет услуг. Чаще всего абоненты оформляют «Базовую» подписку, которая включает в себя 150 тысяч популярных произведений и подборку классики. При первом подключении провайдер дарит 14 дней бесплатного доступа, а «ЛитРес» предоставляет дополнительную скидку 20 % на книги, которых не оказалось в выбранном тарифе.

Узнать подробнее о проекте «Ростелеком Книги» и выбрать подходящий тариф можно на сайте «Ростелекома».