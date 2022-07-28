Спокойствие и безопасность: томичи выбирают видеонаблюдение от «Ростелекома»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Жители Томской области за первые шесть месяцев 2022 года приобрели и установили больше тысячи комплектов видеокамер «Ростелекома» в квартирах, коттеджах и на садовых участках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос почти на 40 %. Особенно востребованной услуга «Видеонаблюдение» становится во время дачного сезона и летних отпусков.

Умная платформа видеонаблюдения от «Ростелекома» предоставляет клиенту возможность следить за происходящим внутри жилого помещения или на прилегающей территории. Управлять услугой можно через мобильное приложение на смартфоне, для этого нужен лишь доступ в интернет. Одним из преимуществ сервиса является прямая трансляция, а также запись контента. Отснятые материалы cохраняются в защищенном облаке до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

«“Ростелеком” планомерно ведет работу по строительству и модернизации сетей в Томске и в районах области. Благодаря этому у жителей появляется возможность пользоваться не только скоростным интернетом, но и подключать цифровые сервисы. За последние годы мы наблюдаем стабильно растущий интерес к видеонаблюдению не только у горожан, но и у селян. Для многих домашний видеоконтроль становится важным элементом безопасности для себя и близких, а также неотъемлемой частью комфортной жизни», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Для услуги «Видеонаблюдение» предусмотрено несколько вариантов использования видеокамер с размещением внутри помещения и снаружи здания. Приборы оборудованы инфракрасной подсветкой для съемки ночью, широкоугольным объективом с разрешением HD или Full HD, а также оснащены встроенным микрофоном и датчиком движения. Цифровое оборудование легко установить и настроить самостоятельно, но при необходимости можно обратиться за помощью в техническую поддержку оператора.

«У меня мама живет в Каргаске, а к нам приезжает понянчиться с внуками. Раньше сильно переживала за свою усадьбу и оставаться надолго у нас не могла. Когда мы узнали, что в селе появилась возможность подключить оптический интернет, и еще воспользоваться дополнительными цифровыми услугами, то мы первым делом установили видеонаблюдение. Сервис очень удобен и прост, можно в любой момент в телефоне посмотреть, что происходит дома и во дворе. Теперь наша бабушка спокойно занимается с детьми и не торопится обратно», — поделилась томичка Елена Рысакова.

Получить более подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.