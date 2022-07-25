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Владимир Мазур подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской области

Фото Владимир Мазур подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской области
Фото Владимир Мазур подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской области

Фото "ЕР"

Предложены три кандидатуры в качестве сенаторов Российской Федерации.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур подал документы в избирательную комиссию региона для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Он предложил трех кандидатов в Совет Федерации, один из которых станет сенатором в случае победы на выборах.

Среди кандидатов – действующий сенатор Виктор Кресс, депутат Госдумы Михаил Киселев, а также ректор ТГПУ Андрей Макаренко.

Напомним, 25 июня делегаты конференции Томского регионального отделения партии «Единая Россия» определили кандидата, который будет представлять партию на выборах губернатора Томской области. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Мазур.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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