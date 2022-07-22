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«Ростелеком» завершил работы по модернизации освещения в Северске

Фото «Ростелеком» завершил работы по модернизации освещения в Северске
Фото «Ростелеком» завершил работы по модернизации освещения в Северске

Фото ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в Северске Томской области.

Работы были выполнены в рамках энергосервисного контракта, заключенного с управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. Компания заменила 4 057 устаревших светильников на современные светодиодные разной мощности, в том числе 804 светильника торшерного типа в парковых зонах.

Благодаря новой системе городского освещения расход электроэнергии уменьшится на 60 % и сократятся издержки на техническое обслуживание. Температура окружающей среды для новых фонарей не имеет значения, что позволяет использовать их в любое время года и в любых климатических условиях. Кроме того, светодиодные светильники долговечны, а ресурс включений и выключений не ограничен. В состав самих ламп не входят опасные для здоровья человека компоненты, что является важным фактором при утилизации приборов.

«“Ростелеком” разрабатывает и успешно реализует энергосервисные проекты, которые позволяют не только экономить бюджет муниципалитетов, но и создавать более комфортные и безопасные условия для жителей города. Также мы готовы внедрять современные энергосберегающие технологии не только в масштабах крупных населенных пунктов, но и решать более локальные задачи энергоэффективности для предприятий и организаций области. Убежден, что применение таких решений будет являться драйвером роста экономики региона в целом, а также дополнительным ресурсом для повышения конкурентоспособности предприятий», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» осуществил все обязательства по энергосервисному контракту за счет собственных средств и выполнил модернизацию городской системы освещения по всем основным проспектам и улицам Северска. В течение шести лет заказчик будет рассчитываться с оператором из сэкономленных на счетах за электричество средств. В эти же сроки провайдер выполняет гарантийное обслуживание и при необходимости меняет вышедшие из строя светильники. Для этих целей создан резервный фонд с комплектующими и светодиодными лампами российского производства.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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