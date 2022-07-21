Томский завод за первые шесть месяцев произвел продукции на 673 млн рублей

Фото АО «ТОМЗЭЛ»

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») подвело итоги производственной деятельности за первое полугодие 2022 года. Всего за этот период завод выпустил 1007 единиц основной продукции. Общая стоимость изделий составила более 673 млн рублей.

Более 87 процентов произведенных изделий составили различные типы электроприводов для запорно-регулирующей арматуры по заявкам организаций системы «Транснефть». Применение арматуры, оснащенной электроприводами, позволяет повысить уровень промышленной безопасности объектов при транспортировке нефти, а также осуществлять дистанционное управление задвижками с автоматизированного рабочего места оператора или диспетчера. Все выпускаемые заводом электроприводы, сертифицированы, предназначены для установки во взрывоопасных зонах и являются собственными разработками конструкторов АО «ТОМЗЭЛ».

Кроме того, с января по июнь 2022 года в числе основной продукции произведены устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», приводы поворотов, блоки управления, дрели аккумуляторные взрывозащищенные, плотномеры, скребки.

Также в рамках развития сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса АО «ТОМЗЭЛ» представило для проведения опытной эксплуатации изделия собственного производства на базе сторонней компании. Так, например, в июне в испытательных центрах АО «Газпром диагностика» были завершены испытания клапана, регулирующего осесимметричного совместно с электроприводом ЭПЗР-М-250. Оборудование завода продемонстрировало стабильную бесперебойную работу, полностью подтвердив соответствие всем заявленным качественным характеристикам.

Одна из важных составляющих производства высококачественной продукции – это постоянное повышение профессиональной квалификации сотрудников завода. Так за шесть месяцев 2022 года обучение прошли 85 человек, в том числе курсы целевого назначения, повышение квалификации, профессиональную переподготовку и обучение в целях получения специального права.

Для продвижения продукции потребителям нефтегазового сектора завод активно участвует в промышленных выставочных мероприятиях. За первое полугодие специалисты АО «ТОМЗЭЛ» представили два образца своей продукции на выставке «НЕФТЕГАЗ» и «Газ. Нефть. Технологии»: электропривод «ЭПЦ-100» и преобразователь плотности жидкости «ТН-Плотномер». Изделия вызвали интерес со стороны как участников выставки, так и ее посетителей.

Справочно:

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.