Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гений места
Вакцинация от коронавируса в Томске
Арест Кляйна
Наука в Томске
Коронавирус в Новосибирске
Гений места
Вакцинация от коронавируса в Томске
Арест Кляйна
Наука в Томске
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Почему антивирус «Ростелекома» стал популярен у жителей Томской области

Фото Почему антивирус «Ростелекома» стал популярен у жителей Томской области
Фото Почему антивирус «Ростелекома» стал популярен у жителей Томской области

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Количество подписок на услугу «Антивирус» от «Ростелекома» в Томской области составило более 11 тысяч. Только за четыре месяца текущего года сервис подключили более восьми тысяч абонентов, которые защитили свои персональные данные и информацию о банковских картах от кибермошенников.

Цифровой провайдер предлагает клиентам на выбор несколько вариантов антивирусных решений: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr.Web. Разработанные программы предназначены для защиты информации от интернет-угроз. Также они эффективны для обеспечения проверки и удаления вредоносных файлов, в том числе на съемных носителях. Использовать сервисы можно как на одном устройстве, так и сразу на нескольких компьютерах, ноутбуках и телефонах.

«По данным экспертов, сейчас каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. Ситуация с киберпреступностью остается тревожной, а количество целенаправленных компьютерных атак продолжает расти. Наши гаджеты наполнены информацией личного характера: пароли и логины от почты, социальных сетей, банковских карт, а также фотографии и переписки в мессенджерах. Незащищенный доступ к любому из устройств открывает лазейку для преступников и мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, не допустить в свое личное пространство посторонних, мы рекомендуем пользоваться антивирусом. Он защитит персональные данные на девайсах, что поможет избежать ненужных проблем», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Установка программного обеспечения на устройства происходит через ссылку, которая приходит по СМС или электронной почте вместе с лицензионным ключом и остается в личном кабинете пользователя.

«В начале года наша семья переехала в новый дом, и мы подключились к домашнему интернету от “Ростелекома”. В выбранный тарифный план была включена подписка на “Антивирус” с бесплатным промо-периодом. Программное решение установили сразу на несколько устройств: домашний компьютер, ноутбук и смартфоны. Были приятно удивлены, что перестала всплывать навязчивая реклама и прекратились звонки с неизвестных номеров. Сейчас антивирусные программы установили на постоянной основе на все семейные гаджеты», — поделилась томичка Анастасия Зорина.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

технологии
компьютеры
интернет
Ростелеком
кибербезопасность
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20318
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
Томск
8016
Когда придёт выплата на детей от 8 до 17 лет в мае-2022: график ПФР
Томск
7703
Российские военные уничтожили украинскую переправу через реку Северский Донец
Томск
79225
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
17259
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14927
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»