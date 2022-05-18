Почему антивирус «Ростелекома» стал популярен у жителей Томской области

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Количество подписок на услугу «Антивирус» от «Ростелекома» в Томской области составило более 11 тысяч. Только за четыре месяца текущего года сервис подключили более восьми тысяч абонентов, которые защитили свои персональные данные и информацию о банковских картах от кибермошенников.

Цифровой провайдер предлагает клиентам на выбор несколько вариантов антивирусных решений: Kaspersky, ESET NOD32 и Dr.Web. Разработанные программы предназначены для защиты информации от интернет-угроз. Также они эффективны для обеспечения проверки и удаления вредоносных файлов, в том числе на съемных носителях. Использовать сервисы можно как на одном устройстве, так и сразу на нескольких компьютерах, ноутбуках и телефонах.

«По данным экспертов, сейчас каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. Ситуация с киберпреступностью остается тревожной, а количество целенаправленных компьютерных атак продолжает расти. Наши гаджеты наполнены информацией личного характера: пароли и логины от почты, социальных сетей, банковских карт, а также фотографии и переписки в мессенджерах. Незащищенный доступ к любому из устройств открывает лазейку для преступников и мошенников. Чтобы не стать жертвой аферистов, не допустить в свое личное пространство посторонних, мы рекомендуем пользоваться антивирусом. Он защитит персональные данные на девайсах, что поможет избежать ненужных проблем», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Установка программного обеспечения на устройства происходит через ссылку, которая приходит по СМС или электронной почте вместе с лицензионным ключом и остается в личном кабинете пользователя.

«В начале года наша семья переехала в новый дом, и мы подключились к домашнему интернету от “Ростелекома”. В выбранный тарифный план была включена подписка на “Антивирус” с бесплатным промо-периодом. Программное решение установили сразу на несколько устройств: домашний компьютер, ноутбук и смартфоны. Были приятно удивлены, что перестала всплывать навязчивая реклама и прекратились звонки с неизвестных номеров. Сейчас антивирусные программы установили на постоянной основе на все семейные гаджеты», — поделилась томичка Анастасия Зорина.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.