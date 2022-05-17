Томские студенты познакомились с современным производством

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть — Западная Сибирь») организовали экскурсию для студентов Томского промышленно-гуманитарного колледжа. Цель профориентационного мероприятия — знакомство с ведущим предприятием машиностроительной отрасли региона.

Молодые люди, обучающиеся по специальностям «Оператор станков с ЧПУ» и «Технология машиностроения», посетили производственные цеха завода и узнали об основных типах выпускаемой продукции.

Студенты ознакомились с ключевыми этапами производственных процессов — от производства заготовок будущих изделий до проведения их испытаний и приемки отделом качества, получили информацию о требованиях, предъявляемых к будущим работникам, получили информацию о социальных льготах, образовательных программах, уровне заработной платы для молодых специалистов и возможностях участия в научно-исследовательской деятельности.

«В ходе экскурсии акцент был сделан на деятельности предприятия в области импортозамещения. Завод выпускает ряд изделий, которые являются абсолютными аналогами импортного оборудования, удобными в эксплуатации, например, преобразователь плотности жидкости или электродрель взрывозащищенная аккумуляторная», — рассказал начальник службы маркетинга завода Дмитрий Козин. Экскурсанты увидели и другие собственные разработки завода, в том числе электроприводы, выпускаемые для управления запорной и регулирующей арматурой различного диаметра.

Участники экскурсии отметили высокую культуру производства и оснащение завода специализированным современным технологичным оборудованием. В заключении специалисты рассказали студентам о возможностях прохождения производственной практики.

«АО «ТОМЗЭЛ» и Томский промышленно-гуманитарный колледж взаимодействуют по вопросам трудоустройства выпускников образовательного учреждения на протяжении нескольких лет. Сегодня на заводе работают 42 молодых специалиста, получивших профессиональное образование в этом учебном заведении. Такие мероприятия позволяют нам на стадии обучения формировать кадровый резерв из наиболее мотивированных студентов, готовых расти профессионально и быть частью большой команды», — отметила начальник службы социального развития завода Ирина Венкина.

Справочно: АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.