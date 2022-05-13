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«Ростелеком» в Томске провел онлайн-игру «Кина не будет»

Фото «Ростелеком» в Томске провел онлайн-игру «Кина не будет»
Фото «Ростелеком» в Томске провел онлайн-игру «Кина не будет»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с радиостанцией «Русское радио Томск» подвел итоги онлайн-игры «Кина не будет», которая проходила на майских праздниках в эфире утреннего шоу «Друзья». Викторина, приуроченная ко Дню Победы, позволила жителям региона вспомнить любимые художественные фильмы о войне. Цифровой провайдер предоставил для трех победителей проекта промокоды на подписку «Трансформер» в видеосервисе Wink на 90 дней.

Радиослушателям было предложено отгадать зашифрованное название фильма под очень скучным описанием от ведущих программы. Фаворитом дня становился участник, который первым присылал правильный ответ, а победителя определяли в конце недели с помощью генератора случайных чисел. Таким образом свою награду получили три игрока, на чьей стороне оказалась удача.

«Компания "Ростелеком" всегда с готовностью поддерживает проекты и мероприятия, которые помогают сохранять память о Великой Победе. Заинтересовать молодежную аудиторию, как правило, можно познавательно-развлекательным форматом. Вот и в этот раз участники игры продемонстрировали, что хорошо знают и любят военные фильмы. А мы рады подкрепить интерес современного зрителя к хорошему кино, которое можно найти в видеотеке Wink», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой видеосервис Wink «Ростелекома» объединяет в себе преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с великолепной коллекцией кино, разножанровых сериалов, мультфильмов, концертов и передач. Смотреть Wink можно на любом гаджете: ноутбуке, планшете, смартфоне или домашнем телевизоре.

Для новых пользователей Wink компания предлагает подключить подписку «Трансформер» и бесплатно протестировать ее в течение 30 дней, после чего принять для себя решение о покупке услуги. «Трансформер» — это уникальный тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы абонента и предлагает ему только востребованный контент.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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