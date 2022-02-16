«Первый театр» приглашает зрителей на спектакли для детей и взрослых

Фото предоставлены «Первым театром»

С 14 по 20 февраля «Первый театр» покажет страшную сказку «Мультики» в лофт-парке «Подземка», фантастическую историю по произведению братьев Стругацких «Парень из преисподней», комедию «Остаться нельзя уехать», драму «Воин» и детский спектакль «Голый король».

17 февраля, 19:00, лофт-парк «Подземка». Страшная сказка «Мультики» (М. Елизаров) 18+

Алкоголь, жестокость, насилие, уличная культура, неромантический секс – актёры «Первого театра» примеряют на себя роли гопников. Но гопников не сегодняшних, а эпохи последних лет перестройки. Конец 80-х, на окраине большого города орудует хулиганская компания, к которой примыкает главный герой... Кажется, история избитая и знакомая по кино и сериалам. Но спектакль «Мультики», поставленный по одноимённому роману Михаила Елизарова, вовсе не об очередном «потерянном поколении», «бригаде» или «генералах песчаных карьеров». Обыденный сюжет трансформируется в сюрреалистический кошмар, мистификация подменяет реальность, а пространство и время мутируют. Если в первом действии вам вспомнится «Заводной апельсин», то дальше – Сорокин, Кафка или Кинг.

18 февраля, 19:00. Фантастика «Парень из преисподней» (братья Стругацкие) 12+ («Пушкинская карта»)

Порой нам всем выпадает шанс начать новую жизнь. Но готовы ли к ней мы прежние?

Гаг – курсант особой столичной школы «Бойцовые коты» и ничего не знает, кроме постоянной войны на его родной Гиганде. Волей случая он попадает на мирную Землю XXII века. Спектакль «Первого театра», как и повесть Стругацких, пытается ответить на вопрос: как поведёт себя Гаг в мире, где не идут бои и где не надо постоянно сражаться?

Специально для постановки режиссёр Пётр Зубарев придумал алайский язык, на котором заговорили герои с планеты Гиганда, а художница Александра Ковальская создала мир, наследующий субкультуру антиутопий.

19 февраля, 18:00. Комедия «Остаться нельзя уехать» (И. Носовский) 18+

Где жить, где работать и что делать с котиком?

Макс не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит выполнять хорошо оплачиваемый, но рутинный и тяжёлый труд. А ещё у него есть девушка с котом породы сфинкс. Это две ценности, которые он без долгих колебаний готов оставить. Но происходит форс-мажор, и герой, который в принципе не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность и начинает сомневаться в необходимости отъезда.

20 февраля, 12:00. Детский спектакль «Голый король» (Е. Шварц) 6+ («Пушкинская карта»)

Пьеса «Голый король» – это причудливый и занимательный коктейль из андерсеновских сказок «Свинопас» и «Новое платье короля».

Свинопас и Принцесса решили быть вместе вопреки воле Отца-короля. Но сначала они должны провести всех и разоблачить самовлюблённого Короля соседнего государства, которого прочат в мужья милой Принцессе. Выдав себя за ткача, Свинопас обещает Королю сшить к его свадьбе наряд из удивительной ткани: глупый или занимающий не своё место человек её просто не увидит! Придворные Короля врут, утверждая, что наряд великолепен, ведь никто из них не хочет лишиться своего места. Чем это закончится? Юные зрители узнают в «Первом театре»!

20 февраля, 18:00. Драма «Воин» 12+ («Пушкинская карта»)

Тоха Димов – подросток, живущий в военном городке в 90-е. Брат, пропавший без вести на Чеченской войне, усталые взрослые вокруг, драки с одноклассниками и первая дружба с девочкой – пройдя через всё это, Тоха сможет стать настоящим самураем – совсем без оружия.

Все спектакли, кроме «Мультиков», проходят на сцене «Первого театра» на ул. Ленина, 24.

На все спектакли НЕ требуется QR-код.