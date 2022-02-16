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На нефтепроводе в Томской области заменили запорную арматуру

Фото На нефтепроводе в Томской области заменили запорную арматуру
Фото На нефтепроводе в Томской области заменили запорную арматуру

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» завершило плановые работы на производственных объектах в Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Омск — Иркутск, Александровское — Анжеро-Судженск заменены пять задвижек диаметром 500,1000 и 1200 мм. Установленная запорная арматура отличается высокой степенью герметичности. Также заменены две задвижки на технологических трубопроводах Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции.

Был завершен ремонт запорной арматуры на подводных переходах магистральных нефтепроводов через реки Кия и Тяжин для своевременного устранения износа, возникающего в процессе эксплуатации. В ходе ремонта специалисты произвели замену прокладки между корпусом и крышкой задвижки, подшипника бугельного узла, зачистили и промыли посадочный паз затвора задвижки от механических примесей. Выполненные работы обеспечат промышленную и экологическую безопасность нефтепроводов и запорной арматуры.

Отключены два магистральных насосных агрегата для последующей установки энергоэффективного оборудования с более высоким КПД на НПС «Вознесенка» Красноярского районного нефтепроводного управления.

На линейной части МН Анжеро-Судженск — Красноярск и Омск – Иркутск устранены ненормативные сварные элементы для дальнейшего диагностического обследования нефтепроводов с пропуском современных внутритрубных инспекционных приборов.

Всего в работах принимали участие 566 человек, было задействовано 165 единиц автомобильной и специальной техники.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам осуществляется в штатном режиме.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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