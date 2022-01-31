«Транснефть – Западная Сибирь» установила новое оборудование на нефтепроводе в Томской области

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Специалисты АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершили плановые работы на производственных объектах предприятия, расположенных в Томской и Тюменской областях.

Работы проводились в целях поддержания необходимого эксплуатационного ресурса производственной инфраструктуры, а также обеспечения бесперебойной транспортировки нефти.

В период плановой остановки транспортировки нефти на магистральных нефтепроводах (МН) Усть-Балык – Омск и Игольско-Таловое – Парабель были устранены дефекты, а также ликвидированы сварные соединения, препятствующие проведению диагностического обследования с пропуском дефектоскопов. Внутритрубное обследование будет выполнено в рамках утверждённого плана-графика с целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности производственных объектов.

На МН Игольско-Таловое – Парабель силами ремонтных бригад проведена замена узла запорной арматуры. Новое оборудование отличается высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

На нефтеперекачивающей станции «Вагай» Ишимского районного нефтепроводного управления проведено отключение от технологических трубопроводов магистрального насоса для его дальнейшей замены. Работы по замене оборудования производятся в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов АО «Транснефть – Западная Сибирь» на 2022 год. Цель установки нового магистрального насоса – повышение коэффициента полезного действия оборудования и обеспечение снижения энергозатрат в процессе его дальнейшей эксплуатации.

Всего в плановых работах был задействован 151 работник Ишимского и Томского РНУ, использовалось 90 единиц автотранспортной и специальной техники.

В настоящее время транспортировка нефти по МН Усть-Балык – Омск и Игольско-Таловое – Парабель ведётся в штатном режиме.