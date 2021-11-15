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«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ЖК Barbaris в Томске

Фото «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ЖК Barbaris в Томске
Фото «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ЖК Barbaris в Томске

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» проложил оптическую сеть с применением технологии GPON («оптика в квартиру») в новый жилой комплекс Barbaris на левом берегу Томи по переулку Николая Гумилёва, 2. Также компания подключила его к цифровой платформе «Ростелеком. Ключ», установив в здании «умные домофоны». Новосёлам при въезде в квартиру будет доступен высокоскоростной интернет и возможность подключить современные сервисы провайдера.

«Умный домофон» – один из сервисов экосистемы «Ростелеком. Ключ», который позволяет пользователю через мобильное приложение контролировать доступ в подъезд. Владельцы квартир могут открывать уличную дверь, принимать вызовы, общаться с гостями из любой точки мира и создавать временные коды доступа для визитёров. Видеокамера с высоким разрешением, микрофоном и динамиком, расположенная на вызывной панели домофона, записывает и сохраняет информацию в облачном хранилище до семи дней, в зависимости от настроек тарифа.

«“Ростелеком” продолжает делать дома томичей умными и технологичными. Наши специалисты завели оптику в каждую квартиру дома ещё на стадии черновых работ и обеспечили техническую возможность подключить сервисы компании: интернет, интерактивное телевидение и видеонаблюдение без лишних затрат для новосёлов. Установленные смарт-домофоны в жилом комплексе повышают привлекательность такого жилья и гарантируют собственникам квартир более комфортное и безопасное проживание в доме», – рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровая платформа «Ростелеком. Ключ» включает в себя совокупность облачных услуг: «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», «Умный СКУД» и «Умные счётчики». Все сервисы работают на одной платформе и доступны для управления через единое мобильное приложение, которое легко устанавливается на любой смартфон или планшет с доступом к интернету. Жилищные и управляющие компании могут подключать услуги выборочно или пользоваться всеми возможностями системы «Ростелеком. Ключ».

Получить дополнительную информацию о сервисе «Ростелеком. Ключ» и услугах компании жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 (800) 1000 800.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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