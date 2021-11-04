«Незаконных поручений не было» — экс-заместитель мэра Томска Ивана Кляйна

В деле против мэра Томска Ивана Кляйна допрошен новый свидетель — бывший заместитель градоначальника Владимир Костюков, отвечавший в своё время за капстроительство и благоустройство. Ему предстояло пролить свет на истинные мотивы изменения в 2018 году схемы прокладки водовода к общежитию Томского госуниверситета, строящемуся в районе «Томского пива».

Обвинение считает, что Иван Кляйн, находясь на посту мэра, использовал служебное положение для защиты интересов ОАО «Томское пиво» и лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью этой компании, а также оказывал ей покровительство в виде «предоставления льгот и преимуществ», что противоречит закону. По мнению обвинения, мэр распорядился перенести прокладку коммуникаций в другое место, потому что разрытие дорожного полотна на улице Аркадия Иванова при проведении работ могло на несколько дней помешать нормальному функционированию одного из магазинов «Томского пива», расположенного поблизости на Московском тракте.

С учётом масштабов деятельности завода, занимающего 2% российского пивного рынка, вменяемый мотив выглядит, мягко говоря, неубедительно. Но нас интересуют факты и показания свидетелей, ключевым из которых и является бывший заместитель мэра.

А что, собственно, произошло?

Чтобы понять, по поводу чего ломаются копья, стоит кратко вспомнить хронологию событий. О ней в суде рассказал Владимир Костюков. Итак.

Что планировали: весной 2018 года городской департамент капстроительства согласовал прокладку трубопровода под Московским трактом. Для этого потребовалась бы раскопка на улице Аркадия Иванова, что перекрыло бы движение по этой улице и, кроме того, испортило бы новое асфальтобетонное покрытие и благоустройство.

Что сделали: раскопку, с согласия управляющего многоэтажным жилым домом, перенесли на другую сторону Московского тракта, где у этого дома был газон. Проезжую часть не затронули.

«У меня зазвонил телефон»

Формально история с переносом коммуникаций общежития вуза началась с телефонного звонка мэра Владимиру Костюкову, в котором Иван Кляйн поручал своему заместителю «выехать на место и разобраться». Обвинение уверено, что мэр таким образом решал вопросы своего предприятия в ущерб городским интересам.

Но был ли этот ущерб? Как выяснилось, от изменения схемы прокладки водовода бюджет города не только не пострадал, но, напротив, выиграл. Как пояснил в суде Владимир Костюков, «в первоначальном варианте раскопки обошлись бы городу слишком дорого, и именно в интересах города схема прокладки коммуникаций была изменена. В итоге прокладка трубы обошлась даже дешевле, чем планировалось. Если бы работы проводились на Аркадия Иванова, то это причинило бы ущерб городу».

Итак, ущерба, как выяснилось, нет. Но, возможно, интерес «Томского пива» каким-то образом всё-таки фигурировал в поручении, которое давал Иван Кляйн своему заместителю? Но и это свидетель отрицает.

По его словам, перед началом работ мэр действительно позвонил ему, однако речь шла не об интересах «Томского пива», а о проведении раскопок на улице Аркадия Иванова, которую асфальтировали всего лишь 2 года назад, и она ещё была на гарантии.

А на прямой вопрос самого Ивана Кляйна в ходе судебного заседания: «Я хоть раз давал вам незаконные указания либо указания, которые бы касались моей семьи или завода?» – Владимир Костюков ответил так же прямо и однозначно: «Нет, Иван Григорьевич, такого не было».

А что же было?

А было, если судить по показаниям ключевого свидетеля, своевременное вмешательство градоначальника в ситуацию с целью положить конец любимой российской традиции дорожно-коммуникационно-ремонтных работ, под условным названием «строим-строим-раскапываем». Кому не знакома картина: вчера дорожники уложили свеженький асфальт, а сегодня представители теплосетей или других служб перекапывают его, руководствуясь собственными графиками? То, что бюджет теряет на этой несогласованности служб приличные деньги, догадаться несложно. Понимают это и горожане, и то, что их налоги расходуются так нерационально, им совсем не нравится. Об этом рассказал и бывший заместитель мэра: «Улица Аркадия Иванова была отремонтирована на тот момент сплошным слоем. <...> Очень остро тогда ставился вопрос в мэрии о том, что если мы уложили новый асфальтобетон на дорогах, а в дальнейшем заходят условные «горсети» и заново всё выкапывают, то это очень критично воспринималось».

Поэтому, по словам Костюкова, была поставлена задача: проводить все раскопки до того, как будет уложен новый асфальтобетон. То, что такое решение – в интересах города, вряд ли вызывает сомнение.

А теперь вернёмся к случаю с улицей Аркадия Иванова. Если, узнав о предстоящих раскопках не так давно уложенного дорожного полотна, Иван Кляйн отправил своего заместителя, чтобы тот разобрался, можно ли найти альтернативный, менее болезненный вариант прокладки коммуникаций, то какой вывод подсказывает логика?

А бывший заместитель мэра Владимир Костюков дал суду однозначный ответ: «(Звонок Кляйна был) исключительно в интересах города».

Таким образом, очередной эпизод обвинения, похоже, начинает «трещать по швам»? Если «корыстный умысел» мэра отрицают даже ключевые свидетели обвинения.

Окончательную точку в деле должен поставить суд.