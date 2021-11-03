«Температура 38 и сильная слабость»: житель Новосибирска рассказал о самочувствии после ревакцинации «Спутником Лайт»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов прошёл ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» – на следующий день ему пришлось остаться дома.

Во вторник, 2 ноября, фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов сделал прививку «Спутник Лайт» в одном из пунктов вакцинации на базе больницы. Через сутки журналист пожаловался на серьёзные побочные эффекты, похожие на симптомы гриппа: высокая температура, боль в теле, слизь.

«После вакцинации чувствовал себя нормально, но сегодня в 5 утра проснулся в ужасном состоянии. По ощущениям эффект тот же, что и от гриппа. Ощущение холода, боли в теле, слизь в горле и температура 38,2 градуса. Ещё чувствую сильную боль в теле и трудности при ходьбе», – поделился фотокорреспондент.

При этом журналист рассказал, что с начала пандемии не болел коронавирусом. В мае этого года он прошёл вакцинацию «Спутником V», сделал оба компонента. В ноябре пришло время для ревакцинации и выбор пал на «Спутник Лайт», так как именно его рекомендуют использовать для этих целей. Однако фотокорреспондент не ожидал, что столкнётся с такими побочными эффектами.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал истории жителей Новосибирска о побочных эффектах после другой вакцины – «ЭпиВакКороны». Часть пациентов перенесли прививку практически бессимптомно, а другие рассказывали, что после заболели коронавирусом в тяжёлой форме.