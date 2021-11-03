Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто

Фото предоставлено «АДТ-Авто»
29 октября официальный дилер ŠKODA АДТ-Авто провёл детское мероприятие ŠKODA КРОХА. Это уникальный проект, организованный автомобильным брендом ŠKODA и направленный на развитие и укрепление семейных ценностей, ведь основа всех проектов бренда – забота о клиентах.
Особое внимание проекта сфокусировано на самых маленьких участниках дорожного движения.
В игровой форме дети узнавали, как нужно вести себя на дороге, как пользоваться светофором, как переходить дорогу по пешеходному переходу, а также о том, какие правила дорожного движения нужно помнить всегда.
После увлекательной лекции и активной викторины дети прошли тест-драйв и получили водительское удостоверение! Помимо развлекательно-познавательного контента, все участники получили тематические подарки и угощения.
А для родителей сотрудники «АДТ-Авто» с радостью провели семейный тест-драйв всего модельного ряда ŠKODA.
«АДТ-Авто» – это абсолютно новый инновационный дилерский центр бренда ŠKODA.
«АДТ-Авто» предлагает настоящим и будущим владельцам автомобилей ŠKODA полный комплекс услуг и высокое качество обслуживания:
Всегда ждём Вас по адресу:
г. Томск, ул. Мостовая, 28Б.
Звоните: +7 (3822) 23 00 13
Если ŠKODA – то «АДТ-Авто»!
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают