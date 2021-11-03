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Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто

Фото Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто
Фото Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто

Фото предоставлено «АДТ-Авто»

29 октября официальный дилер ŠKODA АДТ-Авто провёл детское мероприятие ŠKODA КРОХА. Это уникальный проект, организованный автомобильным брендом ŠKODA и направленный на развитие и укрепление семейных ценностей, ведь основа всех проектов бренда – забота о клиентах.

Особое внимание проекта сфокусировано на самых маленьких участниках дорожного движения.

В игровой форме дети узнавали, как нужно вести себя на дороге, как пользоваться светофором, как переходить дорогу по пешеходному переходу, а также о том, какие правила дорожного движения нужно помнить всегда.

После увлекательной лекции и активной викторины дети прошли тест-драйв и получили водительское удостоверение! Помимо развлекательно-познавательного контента, все участники получили тематические подарки и угощения.

А для родителей сотрудники «АДТ-Авто» с радостью провели семейный тест-драйв всего модельного ряда ŠKODA.

Фото Проект ŠKODA КРОХА от официального дилера ŠKODA АДТ-Авто 2

«АДТ-Авто» – это абсолютно новый инновационный дилерский центр бренда ŠKODA.

«АДТ-Авто» предлагает настоящим и будущим владельцам автомобилей ŠKODA полный комплекс услуг и высокое качество обслуживания:

  • продажа новых автомобилей;
  • гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание автомобилей;
  • установка дополнительного оборудования;
  • продажа оригинальных комплектующих и аксессуаров;
  • страхование, заключение кредитных и лизинговых договоров;
  • работа по программе Trade-in (приём старого автомобиля в зачёт при покупке нового).

Всегда ждём Вас по адресу:

г. Томск, ул. Мостовая, 28Б.

Звоните: +7 (3822) 23 00 13

Если ŠKODA – то «АДТ-Авто»!

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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