17 студентов Томского политехнического университета получили именные стипендии индустриального партнёра вуза

В Томске состоялось торжественное вручение именных стипендий студентам и выплат социальной направленности преподавателям Инженерной школы природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета – профильного вуза ПАО «Транснефть».

Именные выплаты получили 17 студентов, обучающихся по специальностям «нефтегазовое дело» и «программная инженерия». При отборе кандидатов учитывался высокий уровень учебной успеваемости и активное участие студентов в научно-исследовательских мероприятиях: конференциях, семинарах, тематических конкурсах.

Также решением комиссии были определены пять преподавателей Инженерной школы природных ресурсов, которые на протяжении учебного года будут получать ежемесячные социальные выплаты в качестве поощрения за активную работу в части научных исследований и публикаций.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» и ПАО «Транснефть» ежегодно оказывают финансовую помощь Томскому политехническому университету в рамках долгосрочной программы взаимодействия. Средства выделяются на модернизацию материально-технической базы и внедрение инновационных современных образовательных технологий. В 2020–2021 гг. в ТПУ при поддержке ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» были открыты три современные предметные аудитории – лаборатории, оснащённые технологиями дополненной реальности.

«Образовательный процесс Инженерной школы природных ресурсов ТПУ максимально встроен в систему нашего индустриального партнёра. Студенты участвуют в конференциях, проходят производственную практику, преподаватели имеют возможности пройти стажировку на объектах АО «Транснефть – Западная Сибирь». Это позволяет понимать, какие процессы происходят в отрасли и какие профессиональные навыки будут в ней востребованы», – подчеркнул директор Инженерной школы природных ресурсов Артём Боев.