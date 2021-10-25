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17 студентов Томского политехнического университета получили именные стипендии индустриального партнёра вуза

17 студентов Томского политехнического университета получили именные стипендии индустриального партнёра вуза
17 студентов Томского политехнического университета получили именные стипендии индустриального партнёра вуза

В Томске состоялось торжественное вручение именных стипендий студентам и выплат социальной направленности преподавателям Инженерной школы природных ресурсов (ИШПР) Томского политехнического университета – профильного вуза ПАО «Транснефть».

Именные выплаты получили 17 студентов, обучающихся по специальностям «нефтегазовое дело» и «программная инженерия». При отборе кандидатов учитывался высокий уровень учебной успеваемости и активное участие студентов в научно-исследовательских мероприятиях: конференциях, семинарах, тематических конкурсах.

Также решением комиссии были определены пять преподавателей Инженерной школы природных ресурсов, которые на протяжении учебного года будут получать ежемесячные социальные выплаты в качестве поощрения за активную работу в части научных исследований и публикаций.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» и ПАО «Транснефть» ежегодно оказывают финансовую помощь Томскому политехническому университету в рамках долгосрочной программы взаимодействия. Средства выделяются на модернизацию материально-технической базы и внедрение инновационных современных образовательных технологий. В 2020–2021 гг. в ТПУ при поддержке ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» были открыты три современные предметные аудитории – лаборатории, оснащённые технологиями дополненной реальности.

«Образовательный процесс Инженерной школы природных ресурсов ТПУ максимально встроен в систему нашего индустриального партнёра. Студенты участвуют в конференциях, проходят производственную практику, преподаватели имеют возможности пройти стажировку на объектах АО «Транснефть – Западная Сибирь». Это позволяет понимать, какие процессы происходят в отрасли и какие профессиональные навыки будут в ней востребованы», – подчеркнул директор Инженерной школы природных ресурсов Артём Боев.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

нефть
студенты
образование
стипендии
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